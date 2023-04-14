Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды и усиление поддержки Украины
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных нуждах и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях", - говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил британского премьера за осуждение бесчеловечной казни украинского воина.