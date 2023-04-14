"Харьковские соглашения" проверят на конституционность

Конституционный суд открыл производство, в рамках которого "харьковские соглашения" проверят на соответствие основному закону.

Об этом сообщили в Конституционном суде, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение коллегия судей приняла по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины.

"Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспоренного Соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного закона Украины" является основанием для признания настоящего Соглашения неконституционным", – заявили в КСУ.

Указано, что на одном из заседаний Большая палата Суда определит форму конституционного производства по этому делу. Судья-докладчик по делу – Сергей Головатый.

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Как известно, 21 апреля 2010 г. в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.

В 2021 году о подозрении за совершение государственной измены уже сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, которые объявлены в розыск.

В июле 2022 года о подозрении уведомлено бывших министров юстиции и иностранных дел в совершении государственной измены при разработке проекта, согласовании, подписании, ратификации и имплементации Харьковских соглашений.

8 августа Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.