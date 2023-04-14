Россияне ударили авиабомбами по предприятию на приграничье Черниговщины, - ОК "Північ"
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Российские захватчики атаковали предприятие на приграничье Черниговщины управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".
"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе", - говорится в сообщении.
В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен.
На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.