Россияне ударили авиабомбами по предприятию на приграничье Черниговщины, - ОК "Північ"

Российские захватчики атаковали предприятие на приграничье Черниговщины управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе", - говорится в сообщении.

В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен.

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.

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