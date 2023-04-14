Общая потребность ВСУ в летней форме выполнена на 100%, - Минобороны

На вещевых складах находится 76% летней формы от потребности военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще более 200 тысяч - в центрах обеспечения и еще столько же будут изготовлены до конца апреля.

Об этом говорится в сообщении на телеграм-канале Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"На 10.04.2023 потребность в костюмах летних полевых на вещевых складах обеспечена уже на 76%. Еще 244 тысяч комплектов находятся в Объединенных центрах обеспечения и еще 280,9 тысяч комплектов поступит от промышленности до конца апреля. То есть общая обеспеченность выполнена на 100 %. Даже формируется резерв. Впрочем, надо всегда учитывать вопросы распределения и логистики в войсках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны привлекает к сотрудничеству отечественных поставщиков одежды, чтобы обеспечить военнослужащих летней формой одежды высокого качества.

"В то же время система вещевого обеспечения военнослужащих постоянно совершенствуется, мы работаем над этим", - добавили в Минобороны.

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