Сейчас Украина сконцентрирована на подготовке к контрнаступлению, - Шмыгаль
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль американскому телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы объединены с нашими партнерами, особенно с США. И я уверен, что мы сейчас на правильном пути для контрнаступления, мы освободим остальную часть наших территорий, мы победим, и это главное. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке нашего контрнаступления, вместе с нашими партнерами, особенно из США", - отметил Шмыгаль.
Комментируя утечку засекреченных документов Пентагона, Шмыгаль сказал, что украинские власти сконцентрированы на подготовке контрнаступления, несмотря на российские психологически-информационные операции.
Шмыгаль также поблагодарил всех американцев, президента и Конгресс США за военную помощь и мощную поддержку Украины.
Мы отчитываемся за каждый полученный доллар. Мы отправляем отчеты администрации (Байдена. — Ред.), Всемирному банку за каждый доллар, который Украина получает от партнеров. Мы подотчетны, прозрачны и осуществляем реформы в стране. Мы ответственны за эту поддержку от Соединенных Штатов", - сказал Шмыгаль.
Говоря о потерях Украины и России на войне, он напомнил, что это закрытая информация, но добавил, что потери россиян превышают украинские, поскольку РФ не принимает во внимание жизнь своих солдат.