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Некоторые из взрывов в Крыму могут оказаться испытанием нового украинского оружия, - Данилов

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Некоторые из взрывов в Крыму могут оказаться испытанием нового украинского оружия, - Данилов
Не исключено, что некоторые взрывы на территории аннексированного Крыма могут быть связаны с испытаниями новых образцов вооружения.

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крим.Реалії.

"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может, там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", – отметил Данилов.

Также Данилов прокомментировал строительство российскими войсками фортификационных сооружений на пляжах Крыма, заявив, что они не помогут.

"Может быть, они что-то там догадываются, вангуют, но, поверьте, их это точно не спасет, сколько бы километров шансов они себе не накапывали", - заявил Данилов.

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