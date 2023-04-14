Некоторые из взрывов в Крыму могут оказаться испытанием нового украинского оружия, - Данилов
7 77235
Не исключено, что некоторые взрывы на территории аннексированного Крыма могут быть связаны с испытаниями новых образцов вооружения.
Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крим.Реалії.
"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может, там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", – отметил Данилов.
Также Данилов прокомментировал строительство российскими войсками фортификационных сооружений на пляжах Крыма, заявив, что они не помогут.
"Может быть, они что-то там догадываются, вангуют, но, поверьте, их это точно не спасет, сколько бы километров шансов они себе не накапывали", - заявил Данилов.