Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение суток отражено около 40 атак противника, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 14 апреля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Российская федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В течение суток противник нанес 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них - из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения.

Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки было отбито около 40 атак противника.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь.

В течение суток российские оккупанты обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения ВСУ отбили около 15 вражеских атак на указанном участке фронта. Обстрелам противника подверглись Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, обстрелял населенные пункты, в частности Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где подразделения ВСУ отразили около 15 атак. От вражеских обстрелов пострадали Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток противник не совершал наступательных действий. Оккупанты обстреляли населенные пункты Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. В течение суток враг обстрелял населенные пункты неподалеку от линии боевого столкновения. Среди них , Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

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Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в своих целях. Так, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы №2 города Горловка, раненых российских военнослужащих переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода. В настоящее время в этих гражданских медицинских учреждениях работает около 185 российских медиков. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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