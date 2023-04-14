В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА. ФОТО
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В результате обстрела российскими оккупантами Славянска погибли пять человек, еще 15 ранены. Продолжается разбор завалов
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 18:00 известно о пяти погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - сообщил Кириленко.
Глава ОВА также сообщил, что враг нанес удар около 16 часов, предварительно использовались ракеты типа С-300
В результате удара также повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.