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В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА. ФОТО

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В результате обстрела российскими оккупантами Славянска погибли пять человек, еще 15 ранены. Продолжается разбор завалов

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА 01

"По состоянию на 18:00 известно о пяти погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - сообщил Кириленко.

Глава ОВА также сообщил, что враг нанес удар около 16 часов, предварительно использовались ракеты типа С-300

В Славянске в результате обстрела оккупантами 5 человек погибли, 15 ранены, под завалами могут находиться 7, - ОВА 02

В результате удара также повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

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  • Fox Ermolova
    Хочу напомнить про колесо судьбы.
    14-й год. Первая прививка от русского мира, народный мэр Понамарёв. Помните освобождённый Славянск? Весь в зелени, ещё коллаж был сравнивали взятие Грозного и Славянска. Город - картинка. Хоть и после "русского мира"
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  • stels400
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  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Отныне и навеки вечные украинцы должны забыть, что была такая страна расея и были существа

    под названием русские, они будут прокляты по десятому колену, детям и внукам передадим.
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