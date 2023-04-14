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Общественный антикоррупционный совет при Минобороны начал свою работу

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Общественный антикоррупционный совет при Минобороны начал свою работу
Сегодня состоялось учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Минобороны.

"В ходе учредительного заседания члены Общественного антикоррупционного совета избрали председателем Евгения Грушовца, заместителем - Анастасию Шубу, а секретарем Совета Виктора Прудковского", - говорится в сообщении.

Государственный секретарь Минобороны Украины Константин Ващенко поздравил новоизбранных членов первого состава совета с началом рабочего процесса и убежден в конструктивной деятельности Совета. Он заверил, что Министерство обороны приложит максимум усилий для создания соответствующих условий для продуктивной деятельности этого органа.

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Согласно сообщению, в состав совета вошли:

1. Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр протидії рейдерству та корупції";
2. Григорян Артак Владиевич – от ОО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";
3. Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Асоціація правників України";
4. Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО ""АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";
5. Кривошея Геннадий Григорьевич – от ОО "Разом проти корупції";
6. Масюк Виталий Владимирович – от ОО "НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА";
7. Николаенко Татьяна Владимировна – от ОО "СОРОРІТАС";
8. Оджиковский Виталий Олегович – от ВОО "Асоціація правників України";
9. Остапенко Дмитрий Николаевич – от ВОО "Асоціація правників України";
10. Пионтковский Константин Анатольевич - от ОО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";
11. Прудковский Виктор Вячеславович – от ОО "АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";
12. Свирко Олег Станиславович – от ОО "СОРОРІТАС";
13. Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Незалежна антикорупційна комісія";
14. Шуба Анастасия Вадимовна от – ОО "АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";
15. Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "СОРОРІТАС".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Перехватчик
  • Office Den Haag
    Taras Chornovil . Колеги підмітили, що всі заяви з виправданнями зрадницької влади, яка повторно заблокувала виплати військовим провладні і владні виродки записують з теплих і затишних кабінетів чи із зручних та безпечних студій медведчуківсько-коломойсько-пінчуківсько-фірташевсько-зеленського телемарафону. Чомусь з таких окопів ніхто ні слова не записав. Бо вони добре знають, що поставили себе проти нашої Армії й ніколи до справжніх військових не наблизяться.

    І ще одне питання: навіщо лакеї Зеленського так тyπ0 б®ешyть? От згадуваний раніше Веніславський, як і купа інших, відпрацьовують методичку про якісь "понад трильйон гривень" на ці цілі. Коли Зеленський і його посіпаки відібрали виплати у військових, кишеньковий міністр Єрмака Рєзніков чітко назвав суму "зеленої оптимізації" - 100 мільярдів. Сумарно всі виплати разом сягають до 150 мільярдів, але певна частина таки збереглася, бо слуг встигли вчасно зупинити - вони б і це обрізали. Тож, ціна питання чітко озвучені Рєзніковим 100 мільярдів. Вони були. Їх змародерили, то простог верніть украдене.

    Сума, звісно, значна. Але у нас за рік набагато більші втрати через корупційне завищення цін при держзакупівлях без системи "Прозорро" та громадського контролю. Он, лише на харчуванні військ тільки в 6 тилових областях Рєзніков планував змародерити приблизно 4 мільярди. А ще небачена чиновницька розкіш - закупівлі дорогих автомобілів для органів влади, дикі суми на розкіш для зелених посадовців, пропаганда, дорожній дерибан, просто вкрадені сотні мільярдів...
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