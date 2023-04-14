Общественный антикоррупционный совет при Минобороны начал свою работу

Сегодня состоялось учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте Минобороны.

"В ходе учредительного заседания члены Общественного антикоррупционного совета избрали председателем Евгения Грушовца, заместителем - Анастасию Шубу, а секретарем Совета Виктора Прудковского", - говорится в сообщении.

Государственный секретарь Минобороны Украины Константин Ващенко поздравил новоизбранных членов первого состава совета с началом рабочего процесса и убежден в конструктивной деятельности Совета. Он заверил, что Министерство обороны приложит максимум усилий для создания соответствующих условий для продуктивной деятельности этого органа.

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Согласно сообщению, в состав совета вошли:

1. Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр протидії рейдерству та корупції";

2. Григорян Артак Владиевич – от ОО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";

3. Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Асоціація правників України";

4. Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО ""АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";

5. Кривошея Геннадий Григорьевич – от ОО "Разом проти корупції";

6. Масюк Виталий Владимирович – от ОО "НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА";

7. Николаенко Татьяна Владимировна – от ОО "СОРОРІТАС";

8. Оджиковский Виталий Олегович – от ВОО "Асоціація правників України";

9. Остапенко Дмитрий Николаевич – от ВОО "Асоціація правників України";

10. Пионтковский Константин Анатольевич - от ОО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан";

11. Прудковский Виктор Вячеславович – от ОО "АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";

12. Свирко Олег Станиславович – от ОО "СОРОРІТАС";

13. Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Незалежна антикорупційна комісія";

14. Шуба Анастасия Вадимовна от – ОО "АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА";

15. Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "СОРОРІТАС".

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