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Единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры, - совместное заявление лидеров Китая и Бразилии

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Единственным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры, - совместное заявление лидеров Китая и Бразилии
Глава КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула де Силва во время переговоров в Пекине обменялись мнениями относительно "кризиса в Украине" и призвали мир содействовать всем усилиям, направленным на его решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление на сайте МИД Китая.

В нем отмечается согласие Си и де Силвы с тем, что "единственным возможным способом урегулирования "кризиса в Украине" является диалог и переговоры", и все усилия, способствующие мирному решению вопроса, должны поощряться и поддерживаться.

"Лидеры двух государств призвали мир играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине"", - отметили в МИД КНР, добавив, что президенты договорились продолжать общаться по этому вопросу.

Как сообщалось, президент Бразилии Лула де Силва находится в Пекине с официальным визитом. Его цель – переговоры по торговле между Бразилией и Китаем, а также обсуждение развязанной Россией войны в Украине.

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Топ комментарии

  • Pavel Bortsevych
    Подарите кацапам Рио-де-Жанейро с Гонконгом вместе с их гражданами. Голуби мира, ****
  • Red_Sky_On
    .... а результатом діалогу повинно бути вйобування кацапів за межі України 1991 року,. і ніяк інакше! + репарації державі і сім'ям загиблих героїв!
  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    В Україні немає кризи-в Україні має місце варварська агресія чухонсько-мордовських комуно-фашистських нацистів.А перемовини можуть відбутись після вигнання московітської орди з території України.
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