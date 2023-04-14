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В российском оружии находят все больше компонентов из Китая, - ОП

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В российском оружии находят все больше компонентов из Китая, - ОП
Украинские военные находят все больше компонентов из Китая в российском оружии.

Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента Владимир Власюк в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Тенденция сейчас такова, что меньше западных компонентов (в оружии - ред.), но больше – не трудно (догадаться), какой страны – компонентов, произведенных в Китае. Конечно, Китай.

Мы находим (много разных вещей) китайского производства", - заявил Власюк.

Как сообщает Reuters, собранные украинскими экспертами с поля боя данные свидетельствуют, что в навигационной системе беспилотников "Орлан" были обнаружены компоненты китайского производства. Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем российских танков.

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Reuters отмечает, что не смогло самостоятельно проверить эти разведданные, в частности, могли ли упомянутые компоненты предназначаться для невоенного использования, или были ли они перемещены в Россию третьей стороной.

Китай неоднократно отрицал предоставление России оружия.

Топ комментарии

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    А что, разве у кого то были сомнения, что китаёзо будет поставлять рашистам оружие?

    Очнитесь, господа, уже давно пора отгородиться от Китая, точно так же, как и от раши!
  • Алекс Скела
    Ок.
    І що нам робити з цим знанням?
  • Igor Grytselyak
    Так ,курва,у всьому є китайські копмоненти(Відкриття((
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