Саммит НАТО не будет историческим без решения о приглашении Украины, - Стефанишина

Украина проводит длительную и основательную подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и имеет четкие ожидания от мероприятия.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на масштабы подготовки к саммиту, это мероприятие не будет историческим без четкого решения относительно приглашения Украины в НАТО. На сегодняшний день мы видим позитивные сигналы в этом направлении, в частности, решение парламента Литвы о том, что на саммите НАТО Украина должна быть приглашена в членство с дальнейшим определением процедур присоединения к НАТО с учетом текущей ситуации безопасности. Это важный месседж. Мы также обратили внимание на заявление Польши о важности предоставления Украине гарантии безопасности именно в рамках Вильнюсского саммита", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что о необходимости интеграции Украины в трансатлантические структуры безопасности как полноправного члена говорится также в опубликованном недавно обращении американских лидеров мнений к государствам-членам НАТО.

Вице-премьер выразила ожидание, что, несмотря на опасения и сдержанность отдельных союзников относительно начала процесса вступления Украины, в конце концов важные политические решения будут приняты.

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Стефанишина также рассказала о подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе: по ее словам, речь идет не только о политических вопросах, но и о достижении полной взаимосовместимости Украины с государствами-членами Альянса.

Вицепремьер подчеркнула, что сегодня на поле боя Вооруженные силы Украины достигают совместимости с натовскими, в частности осваивают современную технику западного образца; продолжаются процессы достижения стандартов НАТО в организации обороноспособности государства.

"Уже сейчас могу сказать, что договоренности (по практическому сотрудничеству – ред.), которые мы готовим на Вильнюс, имеют поддержку. Но, конечно, они не будут иметь решающего значения без четких гарантий безопасности для Украины и четкой стратегической определенности и приглашения Украины в НАТО", - отметила вице-премьер.