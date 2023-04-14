Россияне запускают очередной фейк о Бахмуте с целью подорвать доверие к военному руководству ВСУ, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает, что сегодня российские ИПСО снова сконцентрировались на теме Бахмута и запускают все один нарратив – якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме.

Маляр отметила, что это не впервые, "когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества".

По ее словам, на самом деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз.

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"Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и сконцентрировал в Бахмуте самые большие свои усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль. Мы же обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению, это война, и без потерь оборона невозможна", - подчеркнула Маляр.

Она подчеркнула, что сохранение жизней наших бойцов – приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций.