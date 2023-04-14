Путин подписал закон, внедряющий электронные повестки в России

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации. Повестки будут отправлять онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Согласно новому закону, теперь в России повестки могут быть отправлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Кроме этого, гражданам, получившим повестку, запрещено пересекать границу РФ, пока они не посетят военкомат. Также ограничивается их право на управление автомобилем, если призывник не пришел в военкомат в течение 20 дней.

Ранее сообщалось, что Госдума 11 апреля приняла поправки о вручении повесток в военкомат в электронном формате и об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнослужащих до их явки в военкомат.

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