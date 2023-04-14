Путин пытается запугать Западную Европу, - Дуда о размещении ядерного оружия в Беларуси

Россия сообщениями о размещении ядерного оружия в Беларуси пытается вызвать психоз и запугать Западную Европу.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в Вене, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции с австрийским лидером Александером ван дер Белленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не боюсь этого. Нас пытаются запугать, вызывать психоз. Путин пытается пугать, прежде всего, западную Европу, что он будет разворачивать ядерный арсенал, приближать ядерные боеголовки к границам западной Европы", - отметил Дуда.

Он отметил: Польша владеет информацией, и это происходит уже много лет, что вопреки всем договоренностям и международным соглашениям, россия много лет милитаризирует Калининградскую область, размещая там оружие, которого там не должно быть.

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Президент РП убежден, что присутствие НАТО и усиленное присутствие армии США в восточной Европе, в частности Польши, "ослабляют возможность агрессивных действий России".

Дуда подчеркнул, что у него большее беспокойство вызывает судьба украинских АЭС, которые сейчас находятся под угрозой, в частности, захваченной россиянами Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что именно такого рода ядерная угроза со стороны россиян вызывает большее беспокойство, чем якобы размещение россией ядерного оружия в Беларуси.

"Очевидно, что в свете сопротивления Украины и мира российским имперским планам, российские власти и Путин пробуют играть мускулами и разными способами пугать мир. Но не дадим себя запугать: мы сильны, поскольку мы объединены", - констатировал Дуда.

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