Причастные к репортажу France 24 из лагеря российских оккупантов будут отвечать по закону, - МИД

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.

Об этом Николенко написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он.

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