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Причастные к репортажу France 24 из лагеря российских оккупантов будут отвечать по закону, - МИД

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Причастные к репортажу France 24 из лагеря российских оккупантов будут отвечать по закону, - МИД
Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.

Об этом Николенко написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он.

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Топ комментарии

  • Сашко Бабенко e87585fa
    якщо франція своїх жабоїдів не посадить або якщо ми не подамо запит на естрадицію то це означає що франція ставиться до цієї війни як до сутички африканських племен.
  • Світлана febb5df7
    Мабуть,ще й чай там з ними пили? З головорізами..
  • Alex Zverev 46d6768b
    Небось ручкались там с вагнерами которые их же, лягушатников, из ЦАР выдавливают. Маладцыыыы!
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