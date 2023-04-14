Причастные к репортажу France 24 из лагеря российских оккупантов будут отвечать по закону, - МИД
11 79533
Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подверг критике французский канал France 24 за сюжет с оккупированной территории Украины о подготовке российских военных.
Об этом Николенко написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он.