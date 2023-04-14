Новости • Агрессия России против Украины, Война

В Донецке расстреляли азербайджанцев, не желавших воевать на стороне России

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В Донецке расстреляли азербайджанцев, не желавших воевать на стороне России
В оккупированном Донецке российские террористы расстреляли двоих азербайджанцев, которые отказывались воевать на стороне РФ.

Подробности инцидента рассказал находящийся в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. В результате не желавшие идти на войну Шамиль Гасанов и Теймур Джумыев были расстреляны", - отметил он.

Также корреспондент сообщил подробности ситуации на фронте, отметив, что минувшей ночью усилились бои в восточных и южных областях Украины.

"Только за одну ночь российские ВС и "вагнеровцы" предприняли 49 попыток атак на города Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Лиман Донецкой области", - рассказал Асланов.

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Топ комментарии

  • alex j
    руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи без вийнятків!
  • Алекс Мышкевич
    R.I.P.

    співчуття рідним

    .
  • Advokat Savchuk
    Це скоріше нагадування тим хто не хоче стріляти, боїться вибухів, що це не їхня війна. Прийдуть москалі, якщо в них не будуть стріляти, і загребуть всіх. А для тих що поза війною знайдуть кувалду чи коротку автоматну чергу в потилицю
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