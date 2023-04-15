Более 70% граждан поддерживают запрет деятельности УПЦ МП, - опрос

В Украине 70% граждан поддерживают идею запрещения деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research в канун праздника,

В частности, 70% опрошенных поддерживают запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины, тогда как в 2021 году таких было чуть более половины (55%).

Кроме того, две трети респондентов (66%) относятся к решению о выселении монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры положительно (очень или быстрее).

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка: 1330 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в населенных пунктах, где проживают более 50 000 жителей. Период проведения: 13-14 апреля 2023 г.

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