Вышла в свет книга с уникальными фотографиями фотокорреспондента Лукацкого "Решающий момент". ФОТО

В Украине опубликовали книгу фотокорреспондента Ефрема Лукацкого "Решающий момент Ефрема Лукацкого. Истории легендарных фотографий"

Ефрем Лукацкий с 1989 года - фотокорреспондент Associated Press. Снимал в Чечне, Афганистане, Ираке, Секторе Газа, в Приднестровье, снимал задержание Саддама Хусейна, зафиксировал исторический момент внесения государственного флага в украинский Парламент в августе 1991 г. Его снимки публиковали практически все ведущие мировые СМИ, среди которых The New York Times, The Guardian, The Independent. Является автором украинской фотографии, проданной на аукционе "Sotheby's".

"За каждым моим фото стоит обширная интересная история, за каждым фото можно снимать фильм", - утверждает сам фотожурналист.

В книге "Решающий момент Ефрема Лукацкого. Истории легендарных фотографий" собрано 500 уникальных фотографий.

"Первые 10 экземпляров. Похоже, книга ушла в свет. Спасибо издателям", - прокомментировал выход книги Лукацкий.

