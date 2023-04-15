Новости • Агрессия России против Украины, Война

Это долгосрочная проблема, – посол Британии Симмонс о предоставлении F-16.

3 61720
Это долгосрочная проблема, – посол Британии Симмонс о предоставлении F-16.
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, комментируя решение о самолетах для Украины, заявила, что Великобритания не может всегда быть первой по вопросу оружия и это "долгосрочный разговор".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом посол заявила в эфире телемарафона

Симмонс отметила: "Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность и мы считаем, что это поможет изменить ситуацию, мы это делаем..."

Мы часто были первыми, кто оказывал помощь, но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочный механизм сдерживания".

Детали: Посол добавила, что премьер страны решил, что самолеты – это долгосрочное решение, поэтому сначала Британия решила начать тренировку украинских пилотов.

По мнению Симмонс, вопрос членства Украины в НАТО – это также долгосрочный разговор. Она подчеркнула, что Великобритания выступает за присоединение Украины к Альянсу.

Посол также рассказала, что решила не смотреть жестокое видео убийства украинского военного, недавно возмутившее мировое сообщество.

Симмонс добавила, что не будет комментировать военную помощь Великобритании для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские МиГ-29 улучшат наши возможности, но для победы нужны истребители F-16, - Игнат

Топ комментарии

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Обдурили,як хотіли.
    Більше року,як закон про ленд-ліз з помпою прийняли,казали,що з вересня минулого року зброєю завалять
    Звичайно,гинуть не їхні,наші батьки,сини,брати.І бомби нам на голови падають.
  • Redback
    - В 2001 році Польща визначає перспективних пілотів F16
    - В 2002 році Польща ухвалює укладення контракту на постачання 48 одиниць F16-
    - В Квітні 2003-го року Польсьий ураяд підписує укладений контракт.
    - В 2003 розпочинається опановування англійської мови польськими пілотами в Навчальному Центрі Англійської мовіи при Оборонному Інституті Мов, розташованому на авіабазі "Лекленд" в Сан Антоніо, Техас. Термін навчання англійської мови тривав від 4 до 7-ми місяців, залежно від рівня попоередньої підготовки кожного пілота.
    - Після тренування англійської, розпочинається вивчення основ пілотування та курс з опанування приладів на літаках T38 Talon на декількох авіабазах США.
    - В 2005 році відбувається навчальний курс з основ застосування винищувача на літаках T38.
    Полковник Даріуш Малиновський, командир 32гої Тактичної Авіабригади, що базується в Ласку каже: "Найбільш складною частиною навчання було пристосуватися до керування T38. Мені тривало часу щоб почати одночасно свободно розуміти нову мову, та керувати новим літаком. Що робило справи ще гіршими, так це те, всі радіовиклики були англійською з важким техаським акцентом."
    Чи є попереденє володіння навичками пілотування Совдепськими літаками перевагою при навчанні на F16, або, навпаки, ускладнює тренувальний процес - питання геть дискусійне. "Я вважаю, що краще навчатися на F16 "з нуля", бо зміна сталих звичок може трапитися бути важкою".
    Капітан Павел Ковальчук зазначає, що "колишні пілоти винищувачів МІГ21 та МІГ29 були змушені змінити їхній підхід до основних маневрів винищувача. Вони мали позбутися деяких тактичних звичок. Я б сказав так, що тренування є складним для різних людей з різних причин."
    - 14 Березня 2006 - відбуваться перший політ польського F16 в США.
    - 9 Листопада 2006 - перший F16 дістається теріторії Польщі.
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Довгострокова проблема це обнутий сусід . Все інше залежить від бажання в допомозі
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости