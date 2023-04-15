Аккаунт фейковой спецслужбы Польши посоветовал Медведеву "смешивать наркотики и алкоголь". Все поверили, что это всерьез (исправлено)

Twitter-аккаунт "Агентства национальной безопасности Польши" посоветовал заместителю Совбез РФ Дмитрию Медведеву и дальше "смешивать алкоголь с наркотиками". Позже внимательный гражданин Польши отметил, что такого органа в его стране нет и что "АНБ Польши" – это просто сатирический аккаунт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Медведев написал, что Польша как форпост НАТО в Европе "обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром".

На это в "АНБ Польши" ответили: "Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь".

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Вскоре глава общественной организации Центр исследований современной среды безопасности Михал Марек в комментарии под ответом "спецслужб" отметил, что в Польше нет учреждения под названием Agencja Bezpieczeñstwa Narodowego – есть Agencja Bezpieczeñstwa Wewnętrznego.

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Несмотря на синюю галочку, которая ранее была знаком верификации в соцсети, "АНБ Польши" – фейковый аккаунт. Марек отметил, что, вероятно, это обстоятельство и невнимательность пользователей ввело в заблуждение не только СМИ, но и иностранных чиновников и политиков, в том числе украинских.

"Всегда стоит проверять информацию и сохранять дистанцию/здравый смысл при сборе информации", – резюмировал польский общественный деятель.

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Это не первый случай, когда действующему заместителю председателя Совета безопасности РФ Медведеву в ответ на выпады указывают на его вредные привычки. 10 апреля представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев "смешал алкоголь и кокаин" и "использует Twitter как помойку". Тогда же владелец Twitter Илон Маск отказался удалять твит Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна", пояснив это тем, что "все новости в определенной степени являются пропагандой".