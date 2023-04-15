Для восстановления Украины можно привлечь до $500 миллиардов замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Правительство Украины ведет переговоры с партнерами по юридическому обоснованию и практическому привлечению замороженных российских активов, охватывающих от $300 до $500 миллиардов, на проекты восстановления разрушенной украинской инфраструктуры.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции в пятницу в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсуждаем с нашими партнерами все возможные юридически правовые механизмы, как конфисковать все эти (замороженные – ред.) активы, и как их направить на проекты восстановления украинской инфраструктуры", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что именно агрессор, а не международные доноры, должены компенсировать все потери и разрушения, причиненные им Украине.

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"Мы видим, что это единственный важный, значительный источник для восстановления Украины. Сумма составляет потенциально от $300 до $500 миллиардов", – отметил Премьер.

Он также сказал, что это одна из самых сложных тем для партнеров, однако благодаря последовательной работе уже сейчас есть сдвиги. В частности, по его словам, Канада стала "драйвером" конфискаций средств российского олигарха. На очереди – конфискация самолета "Руслан" компании "Волга-Днепр". Кроме того, США изъяли первые более 5 миллионов долларов и передали их Украине.

"То есть это – открытая дверь для того, чтобы мы продолжили разговор о конфискации российских средств",- отметил Шмыгаль.

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