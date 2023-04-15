Зеленский создал девять военно-гражданских администраций в Донецкой области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, 14 апреля, подписал указ №226/2023 об образовании военных администраций населённых пунктов в Донецкой области. Согласно ему создано:
- Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
– Белозерскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
- Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области
- Ильиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
– Новогродовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
- Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района Донецкой области
Указ вступает в силу дня опубликования.