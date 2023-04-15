Со Скадовска захватчики вывозят не только оккупационные администрации, но и "министерства", - Хлань
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Из оккупированного города российские захватчики начали перемещать администрации и министерства.
Об этом на Facebook-странице сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Со Скадовска подальше начинают перемещаться не только оккупационные администрации, но и "министерства", - написал он.
Хлань отметил, что неизвестно куда делось так называемое "министерство мелиорации" россиян. Он предполагает, что, возможно, это связано с тем, что они пообещали аграриям обеспечить подачу воды и орошения, но так ничего и не сделали.
"Понятно, что и не сделают, и все восстанавливать нужно будет уже нам, после деоккупации", - отметил депутат облсовета.