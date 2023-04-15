Общие боевые потери РФ с начала войны – около 181 550 человек (+460 за сутки), 3653 танка, 2785 артсистем, 7073 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 181 550 человек.