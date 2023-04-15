Общие боевые потери РФ с начала войны – около 181 550 человек (+460 за сутки), 3653 танка, 2785 артсистем, 7073 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 15 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 181 550 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 181 550 (+460) человек ликвидировано,
танков - 3653 (+3) ед.,
боевых бронированных машин - 7073 (+4) ед.,
артиллерийских систем - 2785 (+1) ед.,
РСЗО - 535 (+0) ед.,
средства ПВО - 283 (+0) ед.,
самолетов - 307 (+0) ед.,
вертолетов - 293 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
крылатые ракеты - 911 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,
специальная техника – 324 (+3).
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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.