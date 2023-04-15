Новости • Агрессия России против Украины

Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба

1 27311
Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ, - Кулеба
Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Кулеба отметил, что таким образом в коалицию стран по созданию спецтрибунала над РФ входит уже 34 страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трибунал над российскими преступниками может пройти в Буче, - Зеленский

Топ комментарии

  • Андрій Саган
    Чоловіче, не треба вести себе так високомірно, Коста-Рика маленька держава в центральній Америці яка має в сто раз менше можливостоей ніж Україна,але ввп на душу населення в 4 рази більше, та навіть Гондурас по ввп на душу населення програє Україні не так уже й багато
  • Андрій Саган
    середня зарплата в Коста-Риці 28 тисяч гривень якщо перевести в них, у нас до війни ще була 12 тисяч гривень,зараз навіть не знаю, про який рівень ти тут говориш?
  • Colt
    Костариканский спецназ обеспечит пиZZдец котёнку.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости