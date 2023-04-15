Австрия всеми способами будет поддерживать вступление Украины в ЕС, – президент Ван дер Беллен

Австрия всеми возможными способами будет поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Австрии во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обсудил полномасштабное вторжение Российской Федерации и совместные меры по поддержке Украины.

"Мы также приветствуем желание Украины и Молдовы присоединиться к ЕС. Это ободряет, и это хорошо для всех нас. Мы будем поддерживать эти две страны на их пути в Евросоюз всеми возможными способами", - отметил Ван дер Беллен.

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Политик добавил, что члены Европейского Союза должны и дальше сплоченно стоять на стороне независимой Украины.