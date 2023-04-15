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Австрия всеми способами будет поддерживать вступление Украины в ЕС, – президент Ван дер Беллен

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Австрия всеми способами будет поддерживать вступление Украины в ЕС, – президент Ван дер Беллен
Австрия всеми возможными способами будет поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Австрии во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обсудил полномасштабное вторжение Российской Федерации и совместные меры по поддержке Украины.

"Мы также приветствуем желание Украины и Молдовы присоединиться к ЕС. Это ободряет, и это хорошо для всех нас. Мы будем поддерживать эти две страны на их пути в Евросоюз всеми возможными способами", - отметил Ван дер Беллен.

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Политик добавил, что члены Европейского Союза должны и дальше сплоченно стоять на стороне независимой Украины.

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Топ комментарии

  • Сашко Бабенко e87585fa
    та випустіть вже настільну гру ЯК НАМАХАТИ УКРАЇНЦІВ.

    правила прості, кидаєш кубик(насправді можна і не кидати але українці вірять що треба кинути) і потім всі кажуть що вони підтримують вступ України в ...(тут підстав назву чого хочеш, наприкляд НАТО чи ЕС) і лише одна держава проти.

    і всі такі - ну от, доведеться українцям ще десять років почекати адже хтось проти.

    і далі знову кидати кубик...
  • V V cf84a086
    Браво. Прям в точку. Согласен на 100%
  • Vaaleikumassalam
    Ну хто нас кудись прийме з таким рівнем корупції ?
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