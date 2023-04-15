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Маск создал компанию по развитию искусственного интеллекта. Активно ищет кадры, - WSJ

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Маск создал компанию по развитию искусственного интеллекта. Активно ищет кадры, - WSJ
Американский миллиардер Илон Маск основал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта. Она собирается конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT.

Об этом пишет The Wal Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Компания зарегистрирована в Неваде. Ее директором является сам Маск. Название совпадает с брендом названия X Corp., который миллиардер присвоил Twitter. В будущем Маск планирует создать "приложение для всего" под брендом "X".

Маск раньше нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащего корпорации Alphabet. СМИ со ссылкой на источники также сообщают, что предприниматель активно пытался нанять людей из компании OpenAI, но практически безрезультатно.

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По данным Financial Times, сейчас принадлежащие Маске Tesla и Twitter собирают команду специалистов в области искусственного интеллекта, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.

Топ комментарии

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Маск - это гениальный дебил!
  • Птн Пнх 76a150e3
    А тим часом Twitter процвітають сотні російських і китайських державних пропагандистських акаунтів після того, як Ілон Маск звільнив команду, яка активно з ними боролася. BBC News. Ось для чого він насправдя викупив Твітер- щоб перетворити його на майданчик російської пропаганди, щоб відновити у ньому акаунти російських терористів та іншого ворога України трампа, який разом з ним хоче розчленувати Україну, щоб опубліквати твіт дімона, що Україна має зникнути. Маск свідомо пішов на величезні втрати заради того, втратив статус найбагатшої людини заради того, щоб іх повернути з лихвою, захопивши владу разом з Трампом. Інший найбагатший техногігант Google перетворв youtube на платформу пропаганди війни проти України, тероризму, релігійного екстремізму, відновивши терористичний канал "Царград" попри санкці. Треба протестувати проти екстремізму в інтернеті, вимагати на найвищому державному рівні зупинити його т виходити на протести у США. Якщо ці техногіганти вживуть заходів - то немає питань, а якщо вперто та свідомо будуть опиратися - то вітаю - ми маємо справу з класичною змовою великих корпорацій тавколо Трампа. І щоб не було питань про конспірологію - треба почати діяти, не боятися загостювати питання, ставити його ребром і тоді вже одразу стане на свої місця - головне покласти початок великій справі. В будь якому разі не можна дозволити вести великий бізнес на крові нашого народу! А якщо виплине найгірше - то не треба боятися таких гігантів - в нас проти них буде величезний союзник - всі інститути влади США, які не хочуть віддати владу монополістам на багатіям, які намагаються її захопити.
  • Gary Grant
    Він би свій інтелект трошки перезавантажив для початку.
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