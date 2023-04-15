Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Овидиополе Одесской области установили 5 церковных колоколов из гильз 155 калибра из-под Бахмута.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня гильзы 155 калибра из крепости Бахмут получили вторую жизнь, ведь стали церковными колоколами, чтобы призвать украинцев посещать богослужения, совершать добрые дела, молиться за Победу нашей страны и ежеминутно помнить, какой ценой мы обретаем мир", - говорится в сообщении.

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Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен участниками антитеррористической операции в 2018 году.

"Когда-то, во Вторую мировую войну с церквей снимали колокола и делали из них снаряды. Сейчас же гильзы привезенные из крепости несокрушимости украинского народа станут колоколами нашей Победы", - отметили в пограничном отряде.

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