Оккупанты ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины, - ОВА
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Ночью и утром российские захватчики из разных видов вооружения обстреляли Белопольскую, Великописаревскую, Юнаковскую, Зноб-Новгородскую, Новослободскую громады Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
По Белополью враг осуществил обстрел из РСЗО "Град", зафиксировано 24 прилета, повреждено помещение одного из предприятий и ранен человек. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
Территорию Белопольской громады россияне обстреляли из минометов и САУ.
По Великописаревской громаде враг выпустил 15 мин. Зноб-Новгородская громада была обстреляна с территории РФ из ствольной артиллерии.
По территории Юнаковской громады враг бил из минометов – 10 прилетов, а также из тяжелой артиллерии – 5 прилетов. 16 мин сбросили россияне на территорию Новослободской громады.