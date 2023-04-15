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За попытки связаться с родными оккупанты забирают людей в комендатуру в Северодонецке, - ОВА

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За попытки связаться с родными оккупанты забирают людей в комендатуру в Северодонецке, - ОВА
В оккупированном Северодонецке Луганской области захватчики забирают людей в комендатуру за попытки позвонить по телефону.

Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В некоторых районах Северодонецка люди нашли места на крышах многоэтажек, откуда можно позвонить родным. Однако об этой возможности быстро стало известно. С тех пор военные начали внимательно осматривать крыши. Кого там находят, забирают в комендатуру", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Путінпамахііі!
  • bebehas bebehas
    tam malo hto zaklykav Rashu. Prosto movu hotily
  • Владимир Владимирович b52770c6
    Так це Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Та з'їзд ПР. Але там годі було знайти хоч одного Сєвєродончанина. Гастролери від міста до міста їздили на своїх автобусах. До того, чи Сєвєродонецьк то єдине місто де на фото можна побачити яника? Раджу подивитись скільки ПР отримала голосів у Києві або Львові. Той з'їзд я пам'ятаю дуже добре. І всій Україні було пох на нього. В той час як на площі перемоги навпроти льодового Сєвєродончане збиралися на свій майдан. Я там був, була моя мати, були викладачі з Універитету імені Даля, нас охороняли доблесні місцеві менти. Та за те воліють не згадувати - краще наліпити на все місто мітку "сєпари" та й годі.
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