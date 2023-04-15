В Волынской, Ривненской и Черкасской областях масштабные подтопления
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Более 10 тыс. 500 га сельхозугодий подтоплено в Волынской, Ровенской и Черкасской областях. В Черниговской и Киевской областях нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.
Спасатели уже откачали около 10 тыс. куб. воды из 74 домохозяйств.
Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, осуществляющие воздушную разведку подтопленных территорий с применением БПЛА.
С других регионов в Черниговскую область дополнительно направлено пять болотоходов "Богун" и два плавсредства, информируют в ведомстве.