Экономика оживляется, реальный ВВП в этом году не упадет, - прогноз НБУ

В 2022 году реальный ВВП Украины сократился на 29,1%. Это величайшее годовое падение экономики за всю историю страны. Но уже в текущем году ожидается рост.

Об этом говорится в комментарии Национального банка, сообщает Цензор.НЕТ.

В НБУ отметили, что из-за полномасштабного вторжения РФ уже в I квартале 2022 года падение экономики достигло 14,9%. Во ІІ квартале 2022 года реальный ВВП сократился на 36,9% в годовом исчислении.

Однако успехи ВСУ и антикризисные меры правительства и Нацбанка позволили постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию.

По данным НБУ, еще весной появились первые признаки возобновления экономической активности, которое длилось летом и в начале осени. В результате падения реального ВВП замедлилось до 30,6% в годовом исчислении в ІІІ квартале.

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Но в конце года восстановление экономики прервалось из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру, которые привели к существенному дефициту электроэнергии в Украине. Часть предприятий адаптировалась к перебоям. Остальные не смогли приспособиться к этим условиям. Дефицит электроэнергии привел к углублению падения ВВП в IV квартале – до 31,4% в годовом измерении.

В НБУ отмечают, что фактическое падение ВВП Украины было в 2022 году меньше прогнозов многих организаций.

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По данным Нацбанка, в начале 2023 года экономика вернулась к восстановлению благодаря значительно лучшей ситуации в энергетике, дальнейшему приспособлению бизнеса и населения к условиям войны и международной поддержке.

"Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП", - говорится в обзоре.