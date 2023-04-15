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США выделят Украине еще около $5 миллиардов бюджетной поддержки

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США выделят Украине еще около $5 миллиардов бюджетной поддержки
Соединенные Штаты предоставили Украине бюджетную поддержку в размере 18 миллиардов долларов через механизмы Всемирного банка. Еще почти 5 миллиардов долларов станут доступны в сентябре.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты предоставили 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре. Это финансирование вместе с поддержкой ЕС, МВФ и других позволяет правительству предоставлять жизненно важные услуги своим гражданам, борясь с жестокой агрессией России", - говорится в заявлении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмигаль 12-14 апреля находился с рабочим визитом в США. Он принял участие в ежегодном форуме Spring Meetings МВФ и Всемирного банка. Кроме того, глава правительства провел встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, другими американскими чиновниками и представителями бизнеса, а также руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка.

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Министры финансов стран G7 по результатам переговоров в рамках Spring Meetings заверили в выделении Украине дополнительной поддержки более чем на 5 миллиардов долларов. В частности, речь идет о дополнительных пакетах поддержки от Франции, Германии и Великобритании.

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Топ комментарии

  • Олександр Карін
    Зе-шобла осторонь не стоятиме. Вчора на Ютубі дивився свіже відео Крижанівського, так ось він сказав, що зе-кодло на чолі з дЄрьмаком вже поживились на $400.000 із західної допомоги. Звісно, амери - не ідіоти, але й в ОПі сидять не дурники. У них на підхваті є і ******* юристи, і дєлкі, які здатні вибудувати нові схеми відмивання грошей. За словами Крижанівського зе-гниди ********** ~30% фіндопомоги. Масштаби просто *********. А "мудрий" нарід нехай і далі наївно вважає, що у союзників все під контролем.
  • Русский Алкаш
    это для компенсации украденного зеленским?
  • Oleksandr Zabolotnyy 755a0995
    зеленьпотирає ручки.... можна прібарахліцца ще й онукам хватить...
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