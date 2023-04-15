Германия призвала ввести санкции против атомной энергетики России
Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", - говорится в заявлении.
По мнению Хабека, Евросоюзу следует усиливать независимость от России.
"Мы уже далеко продвинулись во многих областях, в том числе и в сфере энергетики. Остался только атомный сектор", - отметил вицеканцлер ФРГ.
Он отметил, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано.
"Ядерная технология – исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", – подчеркнул он.
Вицеканцлер Германии считает, что в вопросе о санкциях в отношении российской атомной энергетики требуется переходный период.
"Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", – отметил он.
Хабек сразу после визита в Киев в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые, несмотря на войну в Украине, продолжают получать уран из России..