На освобожденных территориях лучше не идти на праздники на кладбище, - Минреинтеграции

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий призывает жителей освобожденных от оккупантов территорий не посещать на пасхальные праздники кладбища.

Об этом говорится в публикации в телеграм-канале министерства, передает Цензор.НЕТ.

Призыв касается жителей освобожденных территорий Киевской, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Черниговской областей.

"Минреинтеграция призывает жителей ДОТ быть очень внимательными и осторожными во время пасхальных праздников. В этом году отказаться от традиционного посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий", - говорится в сообщении.

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Также их призывали не посещать леса, поля, берега водоемов, не съезжать и не выходить на обочину дорог, где шли бои и находился враг.

В случае обнаружения предмета, похожего на взрывоопасный, к нему нельзя прикасаться. Нужно отойти на 100 метров по тому же маршруту, каким подходили. А затем позвонить в ГСЧС или в Нацполицию по номерам 101 и 102 и предупредить об опасности.