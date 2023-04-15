Польша и США будут совместно обучать полицию реагировать на террористическую угрозу

В Польше с 17 по 19 апреля пройдут командно-штабные учения полиции по реагированию на террористическую атаку.

Об этом сообщила полиция Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Основная цель учений – реагирование полиции при возникновении кризисной ситуации в виде теракта, связанного с химической, биологической, радиационной или ядерной угрозой", - говорится в сообщении.

Учения организованы Главным управлением Национальной полиции Польши совместно с ФБР США. Мероприятия будут проходить три дня, их отдельные элементы будут охватывать территорию нескольких воеводств.

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Отмечается, что организация учений направлена на координацию и взаимодействие с другими службами безопасности, а также на проверку действий в случае угрозы. Обучение польских полицейских будет проходить в условиях, приближенных к реальным.