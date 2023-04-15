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Российские захватчики работают над новым планом борьбы с подпольем на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

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Российские захватчики работают над новым планом борьбы с подпольем на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления
На временно оккупированных территориях захватчики планируют усилить ответственность за распространение информации украинского характера.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В Москве, под председательством директора ФСБ РФ Бортникова в режиме видеоконференции состоялось заседание национального антитеррористического комитета РФ. В данном мероприятии приняли участие министры всех уровней силового блока и начальник генерального штаба Герасимов. Официальная цель заседания - усовершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды" Как будто враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой "идеологии терроризма и неонацизма" среди молодежи на временно оккупированных территориях. Но, фактически, Российские силовики пытаются найти новые пути давления на подполье на ТОТ. Ведь текущие меры не дают желаемого результата", – говорится в сообщении.

В то же время, оккупационная администрация намерена усилить ответственность за распространение информации об украинском характере и выявление очагов движения сопротивления. Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики РФ, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологии "русского мира".

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Кроме этого, стоит подчеркнуть, что оккупанты боятся сопротивления наших партизан, поэтому все чаще начинают выставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур. Однако им никогда не удастся справиться с нашим подпольем, россияне не понимают, что мы на своей земле, и будем продолжать бороться за независимость.

 

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