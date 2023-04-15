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В Киев прибыли еще 4 современных автобуса от немецких друзей, вскоре они выйдут на маршруты, - Кличко

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В Киев прибыли еще 4 современных автобуса от немецких друзей, вскоре они выйдут на маршруты, - Кличко
Киев получил от немецких друзей еще четыре городских автобуса Mercedes. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Эти автобусы – современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне – нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них – это те, о которых я договорился во время своего недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус прибыл из немецкого города Галле. В ближайшее время – после соответствующей регистрации - этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за необходимую для столицы помощь и отметил, что Киев и в дальнейшем нуждается в увеличении подвижного состава городского транспорта и спецтранспорта для коммунальных служб.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров 40 современных скорых, 40 пожарных автомобилей и 76 городских автобусов.

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Топ комментарии

  • Игорь Гопта
    Дякуєм німецьких друзів , Німеччина , як і Польща підставило дружнє плече
  • Great Deal
    З миру по нитці і голому сорочка.
  • Vladko 50abb453
    Выходит, что так.

    Многие до сих пор не в курсе, почему покупали у ********** автобусы. Там простейшая схема: завод в Беларусии производит автобусы, но сам не имеет права ими торговать, ему разрешается продавать их лишь местной фирме прокладке (управляемой одним из кошельков усатого таракана) и лишь по той цене, по которой им скажут (едва хватает на нищенские зарплаты работягам). Затем этот посредник ставит цену на продажу в 3-4 раза выше, чем продавал завод, цена такая большая, что любой немецкий автобус вышел бы нам куда дешевле, но тендер на закупку специально делают именно таким, чтобы мог выиграть лишь этот *********** автобус, то есть указывают специально подобранные требования или просто вставляют палки в колеса другим поставщикам. Затем наши депутаты получают предложение попилить наши народные деньги. Направить бабки не в школу или в ракетную программу, а как можно больше автобусов, во все места по автобусу, даже если их итак хватает. И с каждого автобуса сверхприбыль кошелек таракана делит пополам между нашими и своими. А если бы бюджет ушел в Стугну или в Гром, то где там попилишь, все как на ладони, журналисты тоже не спят и ищут коррупционеров, к тому же директор ракетного завода как правило инженер по специальности, а такие люди относительно порядочные и уважающие сами себя, но все конечно, но в среднем лучше.
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