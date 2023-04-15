В Киев прибыли еще 4 современных автобуса от немецких друзей, вскоре они выйдут на маршруты, - Кличко

Киев получил от немецких друзей еще четыре городских автобуса Mercedes. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Эти автобусы – современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне – нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них – это те, о которых я договорился во время своего недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус прибыл из немецкого города Галле. В ближайшее время – после соответствующей регистрации - этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы", – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за необходимую для столицы помощь и отметил, что Киев и в дальнейшем нуждается в увеличении подвижного состава городского транспорта и спецтранспорта для коммунальных служб.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров 40 современных скорых, 40 пожарных автомобилей и 76 городских автобусов.

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