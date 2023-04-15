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Первые танки Leopard 1 скоро будут готовы для Украины, - и.о. министра обороны Дании Поульсен

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Первые танки Leopard 1 скоро будут готовы для Украины, - и.о. министра обороны Дании Поульсен
Танки Leopard уже 1 скоро будут готовы к отправке в Украину.

Об этом сообщается в Twitter министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в феврале правительство Дании начало сотрудничество с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1. 14 апреля исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с членами комитета по обороне и Совету по внешней политике посетил компанию , где ремонтируется часть танков

"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1... И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", – сказал Поульсен.

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Топ комментарии

  • Alex_Dimitrov
    Для понимания... сейчас очень часто для штурма вражеских позиций используются не то, что танки, а часто БМП и даже БТР. Этих видео полно в телеграмме. Поэтому Лео-1 с его точной дальнобойной 105-мм пушкой очень даже приживётся на фронте. Как и французский колесный АМХ. Да и в поединке танк VS танк важно первым заметить противника, обстрелять его и выйти из под ответного огня. Всё это Лео-1 умеет хорошо. Вообщем правильная тактика и грамотное применение - залог успеха.
  • Gary Grant
    Как братские могилы.
  • Чайка Київ
    Дякуємо, друзі.
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