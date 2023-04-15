ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке, - оперативная группирововка "Таврия"
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Украинские военные удерживают позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фото уничтоженной вражеской техники.
"Отдыхают орки под Угледаром", - написал Тарнавский.
Он подчеркнул, что украинская артиллерия работает точно, а каждый военный в окопах выполняет задачи на самом высоком уровне.