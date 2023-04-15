В городской застройке Бахмута происходят беспрецедентные кровавые бои, - Череватый

Непосредственно в городской застройке Бахмута сейчас проходят беспрецедентные кровавые бои.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня непосредственно в городской застройке Бахмута происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в кровавых жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух. И ежесуточно с каждым уголком этого города они это успешно делают, стремясь максимально нанести урон врагу", - сказал Череватый в эфире общенационального марафона в субботу.

По его данным, за эти сутки враг нанес под Бахмутом 158 ударов ракетными войсками, артиллерией и РСЗО.

"Произошло 17 боестолкновений, 80 оккупантов уничтожено, 100 раненых также уничтожены 4 полевых склада врага", - сказал он.

Как отметил Череватый, следующее направление по интенсивности - это Лиманско-Купянское. Этот участок – лидер по обстрелам.

"За сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции разными калибрами и системами огня. Произошло несколько боевых столкновений, 12 оккупантов уничтожены, 44 ранены. Там же за эти сутки были уничтожены их новейший танк Т-90 и боевые машины пехоты, а также артиллерийский тягач".

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"Бахмут стал точкой бесславия для российских войск", - подытожил Череватый. При таких огромных усилиях не взять районный центр в течение 9 месяцев - это "позор, который им не удастся смыть никогда".