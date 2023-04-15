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США выделяют $215,6 млн на ускорение производства Javelin и Stinger

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США выделяют $215,6 млн на ускорение производства Javelin и Stinger
Пентагон выделит компании Aerojet Rocketdyne 215,6 млн долларов для расширения и модернизации производства, чтобы ускорить выпуск ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

"Управление по расширению производственного потенциала и приоритетизации инвестиций (MCEIP) Министерства обороны заключило соглашение на 215,6 млн. долларов с Aerojet Rocketdyne (AR) по расширению и модернизации мощностей AR в Камдене, штат Арканзас; Хантсвилле, Алабама; и округе Орандж, штат Вирджиния, где компания производит сложные ракетные движущиеся системы", - говорится в заявлении.

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Эти средства пойдут на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем обработки данных и увеличение скорости производства и доставки Javelin, Stinger и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS).

Средства выделяются на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины. Модернизация средств с участием Aerojet Rocketdyne позволит Пентагону пополнять свои запасы боеприпасов быстрее.

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"Управление по расширению производственных мощностей и приоритетизации инвестиций движется вперед с соответствующей срочностью для поддержки стратегических промышленных секторов, которые имеют решающее значение для защиты национальной безопасности. Эти критически важные инвестиции позволят модернизировать производство ракетного топлива и двигателей в Соединенных Штатах, в дополнение к созданию технических и квалифицированных рабочих мест на нескольких объектах в домашних условиях", - сказала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Маловато буде!

    Джави та Стінгера показали на що вони здатні.
    Їх виробництво треба збільшувати в рази - на порозі війна з Імперією зла:
    киташка-рашка-ірашка-півн.корешка 😕
  • Vladko 50abb453
    Хорошо бы соединить стугну, джавелин и tow-2b. От стугны взять удаленное управление и наработанный опыт доводки на цель даже в движении, от джавелина принцип "выстрелил и забыл" или хотя бы тепловизионное наведение в условиях дыма или тумана, а от tow-2b интеграцию 2 ударных ядер в ракету, это дешево и хорошо пробьет любой танк. Джавелин уникальное оружие, 2 режима огня и крутая компоновка поражающих ударных ядер, легкий, но слишком дорого для нас за выстрел против кацапского мяса на старых танках, а также надо высунутся в поле зрения кацапских дронов и еще охлаждать головку перед выстрелом. У кацапов есть возможность заметить наших бойцов с дрона и передать по связи даже китайской (цифровой) наводку для их танков. А у стугны они будут в блиндаже и без движения и без ИК-картинки, заметят только после вылета ракеты.

    Стингерами и иглами (пердунами и еще другими ПЗРК) мы уже уработали многие десятки кацапских летунов, кто рисковал залетать поглубже. Уже все, осталось одно мясо, но у них есть есть крылатые бомбы и они бомбят ими вне радиуса поражения стингера. Поэтому нужны ракеты воздух-воздух на 50-120км дальности поражения и захвата цели, а стингеры по остаточному принципу. И к ракетам либо самолет, либо переделать старые самолеты под радар и подвес для этих ракет, и уже смотрите, что проще и дешевле сделать.
  • Володимир Солтис
    Красно Дякуємо за усе Союзникам. Бо нема вже у них довіри нашим кліптоманам ... незабаром ми станемо свідками ще дуже багатьох гучних скандалів, пов'язаних з Україною, і переляканий вигляд Зеленського останнім часом можна розцінити і як підтвердження всього вище написаного. Слава Союзникам, Слава ЗСУ !!! p/s послухайте цю передачу Швеця.. Це гаплик. https://www.youtube.com/watch?v=4Bww2cyof24
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