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Оккупанты отдали на разграбление "Азовсталь", – Андрющенко

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Оккупанты отдали на разграбление "Азовсталь", – Андрющенко
Российские захватчики создали откровенную финансовую прокладку-пустышку, чтобы разграбить завод "Азовсталь".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне объявили, что "Азовсталь" переходит под руководство "Корпорация развития Добасса" (КРД)… Если сжато, то все свидетельствует о том, что "Азовсталь" отдали на откуп и разграбление... Для этого создали откровенную финансовую прокладку-пустышку", - говорится в сообщении.

Как отметил Андрющенко, поиск по новостям выдает, что КРД – специально созданная в прошлом году корпорация крупного и среднего бизнеса России якобы для улучшения жизни в "ДНР".

Однако, сообщил он, если продолжить искать дальше, то можно найти сайт КРД, на котором заполнена только одна страница, есть только контактные телефоны. Также Андрющенко рассказал, что поиск по телефону показал, что за ним числится не какая-то там Корпорация Донбасса, а вполне российское отделение аудиторской конторы, а еще – инженерное агентство АСД-проект.

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"И еще, все ведет в Санкт-Петербург. При этом период регистрации КРД совпадает с периодом захода Беглова в Мариуполь", - пишет Андрющенко.

Советник городского головы подчеркнул, что все громкие заявления о нереальных "инвестпарках на Азовстале" ожидаемо оказались просто мародерством металлолома тотального масштаба для частного кармана руководства России.

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Топ комментарии

  • FT FT
    А что кто то думал что рашисты пришли в Украину строить заводы и давать людям работу и жилье? Орда рашистов пришла в Украину только с одной целью- все разграбить и разрушить, женщин и детей изнасиловать и забрать в рабство, а мужиков или убить или забрать в свою армию для дальнейших войн. А потом опять показывать на Украину пальцем и говорить *вычтохотитекакнаукраине*.
  • Vladko 50abb453
    А кацапский недонарод на это молча будет смотреть. Они с этого не получат ничего, заработают только пара десятков человек, кто спокойно свалит на Лазурный берег и будет там жить в роскоши. А платить за все будет кацапский народец из своих денег и платить очень много, огромные суммы денег. Десятки лет выплат репараций и здесь не актуален пример Германии после войны или же того же Оркостана после 91-го года. Тогда им давали любые технологии, свои предприятия, демократию и хорошее управление. А теперь уже все, ни одна из фирм не пойдет на Оркостан в любых условиях в будущие 50 лет. Все их сложнодобываемые ресурсы так и будут лежать в земле, они не арабы, где пробурил песок и качаешь нефть. Китайцы презирают орков как народ, для них они ленивые алкоголики, варвары с молоком животных на губах, не держащие своего слова и ворующие даже у самих себя. Когда китайцы их захватят, то уничтожат русаков как нацию в кратчайшие сроки.
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