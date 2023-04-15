Оккупанты отдали на разграбление "Азовсталь", – Андрющенко

Российские захватчики создали откровенную финансовую прокладку-пустышку, чтобы разграбить завод "Азовсталь".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне объявили, что "Азовсталь" переходит под руководство "Корпорация развития Добасса" (КРД)… Если сжато, то все свидетельствует о том, что "Азовсталь" отдали на откуп и разграбление... Для этого создали откровенную финансовую прокладку-пустышку", - говорится в сообщении.

Как отметил Андрющенко, поиск по новостям выдает, что КРД – специально созданная в прошлом году корпорация крупного и среднего бизнеса России якобы для улучшения жизни в "ДНР".

Однако, сообщил он, если продолжить искать дальше, то можно найти сайт КРД, на котором заполнена только одна страница, есть только контактные телефоны. Также Андрющенко рассказал, что поиск по телефону показал, что за ним числится не какая-то там Корпорация Донбасса, а вполне российское отделение аудиторской конторы, а еще – инженерное агентство АСД-проект.

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"И еще, все ведет в Санкт-Петербург. При этом период регистрации КРД совпадает с периодом захода Беглова в Мариуполь", - пишет Андрющенко.

Советник городского головы подчеркнул, что все громкие заявления о нереальных "инвестпарках на Азовстале" ожидаемо оказались просто мародерством металлолома тотального масштаба для частного кармана руководства России.