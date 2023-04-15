Новости • Агрессия России против Украины

Министерство обороны России начало мобилизовать заключенных, их отправляют на войну с Украиной, - Силы обороны

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Министерство обороны России начало мобилизовать заключенных, их отправляют на войну с Украиной, - Силы обороны
МО Российской Федерации начало мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их сражаться против Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, мобилизованных и проходящих службу", - сказал он.

Дмитрашковский отметил, что 15 таких окупантов сдались в плен Сил обороны на Донецком направлении.

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Спикер добавил, что мобилизация заключенных может быть объяснением конфликта между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу:

"Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению Вооруженных сил".

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Топ комментарии

  • Alex James 7ac202cd
    Я оце дивлюсь, наскільки більша Росія за нас, але намагається максимально мобілізувати на фронт всіляке сміття, зеків, отбросів, а також нацменшини. Виходить подвійна користь - і воєнні завдяння якісь вирішуються, і відбувається утилізація всілякого кримінального непотребу, якого потім меньше повернеться назад та і годувати у вязниці більше не треба буде. Звичайних мобілізованих росіян і регулярів намагаються економити. А з нашого боку під Бахмутом в боях з цим біосміттям, виходить, гинуть чи не найкращі.
  • Robert Bodnar
    а ви читайте українську версію! не розумію, чому інша існує досі...
  • Petrov Viktor
    Надо им снять хфильм "В зоне особого внимания 2", где десантура вместе с уголовниками издеваются над гражданскими.
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