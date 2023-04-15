Украина с 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию, - "Укрэнерго"

Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.

Отмечается также, что экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при первоочередном обеспечении украинских потребителей.

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"Укрэнерго" также напоминает, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.