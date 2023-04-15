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Украина с 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию, - "Укрэнерго"

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Украина с 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию, - "Укрэнерго"
Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.

Отмечается также, что экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при первоочередном обеспечении украинских потребителей.

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"Укрэнерго" также напоминает, что разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

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Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    А українцям з травня електрика по 2.5 грн буде, а далі хочуть, як самі кажуть, методом шокової тепапії одноразово піднять до економічно обгрунтованих тарифів.

    Це по 7 грн за кіловат? Чи ціну, як з яйцями скласти не можуть??
  • Бандерівець
    Ахметов, Суркіси та інші олігархи стануть ще багатшими....
  • Dima30
    Всі державні підприємства звітують про збиткову діяльність укренерго понад -70млрд, нафтогаз- 40млрд,укрзалізниця -20млрд.Натомість за таку діяльність менеджмент цих підприємств призначає собі премії у понад 1500%...А нарід заплатить незабаром підвищені тарифи ,куди заклали витрати на корупцію і крім того чимало в кишеню олігархів ще перепаде!
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