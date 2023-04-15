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Россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

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Россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Россияне готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, так называемые "районные администрации" россиян на оккупированных территориях получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военнокоматы".

Указание разослало Министерство обороны РФ и дало срок его выполнения до 18 апреля.

Списки нужно подать в электронном формате, а также собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать местным "военкоматам".

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о внедрении электронных повесток в России.

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Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Додаткова утилізація майбутніх ватних виборців України.
  • Сергей Олейник 9efac242
    это хорошо! после войны нам меньше роботы будет!
  • віктор федорович 31ee1569
    Ти згоден, що всі українці, які служили у радянській армії були колоборантами?
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