Украина ввела санкции против более 240 юрлиц и более 400 физлиц, в том числе российских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных мер (санкций).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных мер (санкций).

Указом №228/2023 санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта, среди них – олимпийские чемпионы.

Указ №227/2023 вводит санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

В список, например, вошел бывший вратарь сборной России по футболу и игрок клуба "ЦСКА" Игорь Акинфеев. Также ограничения применили к дочери главы минобороны РФ Сергея Шойгу президенту федерации триатлона РФ Ксении, министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, российскому фигуристу Илье Авербуху и гимнастке Светлане Хорькиной.

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