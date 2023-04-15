В Москве отменили парад на 1 мая - боятся терактов

Власти Москвы отказались от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности".

Об этом заявил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он сообщил, что в Москве не будет шествия и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором примет участие "профсоюзный актив".

По его словам, основные формы проведения 1 мая – это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий.

"Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест (проведение – ред.) "специальной военной операции" (войны РФ против Украины – ред.). Так и то, что нужно в других формах как минимум этот Первомай проводить, на наш взгляд", - сказал он.

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