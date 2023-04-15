Новости

В Москве отменили парад на 1 мая - боятся терактов

7 65268
В Москве отменили парад на 1 мая - боятся терактов
Власти Москвы отказались от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности".

Об этом заявил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он сообщил, что в Москве не будет шествия и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором примет участие "профсоюзный актив".

По его словам, основные формы проведения 1 мая – это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий.

"Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест (проведение – ред.) "специальной военной операции" (войны РФ против Украины – ред.). Так и то, что нужно в других формах как минимум этот Первомай проводить, на наш взгляд", - сказал он.

Читайте также: РФ отменяет парады до 9 мая в ряде регионов и в Крыму на фоне огромных потерь в Украине, - британская разведка

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вячеслав Шатров
    есть такой кацапчик - генерал в отставке Леонид Ивашов. Ярый имперец. Вот его цитата от 31.01.2022

    "Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.
    Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО

    ...

    Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

    http://www.ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
  • arye z.
    Ивашов имперец, это вы подметили точно.
    Но помимо своих политических взглядов, от остальной генеральской шоблы он отличается несколькими чертами - умом, смелостью и реализмом. И вот тут возникает интересная ситуация - может это даже и хорошо, что россией в целом и российской армией в частности руководят такие недоумки как путин и шойгу - дураки, трусы и подлецы.
    Намного хуже, если бы российской армией или вообще россией руководил умный и расчетливый человек - "имперец Ивашов"
  • Вячеслав Шатров
    все верно. Ивашов в отставке. Умный и расчетливый, Вы верно сказали. Хоть он и враг. Умный и расчетливый эту войну бы не начал.
    С другой стороны, как бы это цинично не звучало, эта война приведет к полному краху московии
    К сожалению, ценой жизни многих наших людей
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости