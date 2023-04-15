"Настоящие друзья познаются в беде": Бербок поблагодарила Южную Корею за позицию по отношению к Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Южную Корею поблагодарила это государство за его позицию в отношении Украины.

Об этом она сказала во время пресс-конференции с южнокорейским коллегой Пак Чином в Сеуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Хочу воспользоваться случаем и выразить нашу благодарность за четкую позицию Южной Кореи по поводу российской агрессивной войны (против Украины). Настоящие друзья познаются в беде", - сказала Бербок.

Она также резко раскритиковала продолжение Северной Кореей испытаний ракет, "которое ничем нельзя оправдать". Она назвала это прямой угрозой безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Глава немецкого МИД заверила, что Берлин будет стоять на стороне Южной Кореи и не будет игнорировать постоянное нарушение международного права и агрессивное поведение Северной Кореи. Берлин будет заботиться о соблюдении санкций.

Накануне Пхеньян заявил об испытаниях очередной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. В прошлом году КНДР провела в общей сложности 35 испытаний не менее 60 ракет, в том числе четыре испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Читайте также: Южная Корея и Польша договорились восстанавливать Украину после победы

Сразу по прибытии в Республику Корея в субботу Бербок посетила демилитаризованную зону на границе двух корейских государств. Там ее проинформировали о текущей ситуации.

Де-юре обе Кореи находятся в состоянии войны, ведь после окончания военных действий в 1953 году мирный договор так и не был заключен. Вдоль же 38 параллели была создана так называемая демилитаризованная зона протяженностью около 240 километров и шириной в четыре километра.